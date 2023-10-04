Госдума переходит на отечественное программное обеспечение Володин: Госдума переходит на отечественное программное обеспечение

Фото: Государственная Дума РФ

В Госдуме для депутатов и госслужащих аппарата закупили 1800 лицензий отечественных аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office, сообщил ТАСС председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что это поддержит российских разработчиков и минимизирует риски хакерских атак.

Госдума переходит на отечественное программное обеспечение. Начинать надо с себя — поддерживать наши отечественные компании, закупая у них. Тогда российский бизнес будет развиваться, будет конкурентоспособным, — заявил спикер Госдумы.

Володин рассказал, что после начала спецоперации хакеры с территории недружественных стран неоднократно пытались взломать информационные ресурсы Госдумы.

Вместо Windows в Госдуме установят ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office — пакет «Мой офис». Этими программами уже пользуются сотрудники четырех управлений.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин сообщил о массовой утечке личных данных россиян с портала госуслуг. Информация оказалась в общем доступе.

В октябре прошлого года хакеры слили в открытый доступ в интернете данные пользователей портала госуслуг. Было опубликовано около пяти тысяч строк с персональными данными. Информация в них содержится за последние пять лет.