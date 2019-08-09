https://static.news.ru/photo/b6c4877a-bb54-11e9-bc69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители конференции Black Hat USA 2019 продемонстрировали, как можно обмануть систему идентификации владельцев последней модели iPhone. Для этого нужны лишь очки и скотч.

Баг обнаружили исследователи безопасности компании Tencent. Они выяснили, что линзы не позволяют сканировать область вокруг глаз. Поэтому глаза у людей в очках Face ID распознает попросту, как чёрное пятно. Поэтому наклеенный на очки чёрный скотч, в центре которого размещён белый, приведёт к успеху любого, кто захочет воспользоваться яблочным смартфоном.

Ранее News.ru рассказал, что Apple запретила держателям своих банковских карт совершать целый ряд покупок. Согласно пользовательскому соглашению, размещённому на сайте банка Goldman Sachs, введены ограничения на приобретение криптовалют, лотерейных билетов и фишек в казино. Также владельцы карт не смогут делать ставки на ипподроме.