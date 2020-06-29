«ВКонтакте» запускает платформу для монетизации контента

https://static.news.ru/photo/a2bac582-b9fa-11ea-8e20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«ВКонтакте» объявила о запуске платформы для монетизации в сообществах. Разработка получила название VK Donut, и она позволит авторам заработать на своём контенте.

Как отметили в соцсети, платформа подойдёт любому сообществу независимо от тематики и количества участников. Подписчики смогут оформить регулярную финансовую поддержку проекта (от 50 до 2000 руб.), а авторы взамен могу предлагать пользователям доступ к эксклюзивным записям и статьям, возможность оставлять комментарии или другие бонусы.

Вознаграждения будут приходить на банковскую карту или баланс VK Pay. Комиссия платформы на старте станет минимальной на рынке — 5%. Возможность включить функцию в любом сообществе появится в ближайшие дни, рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

Ранее NEWS.ru рассказал, что «ВКонтакте» и Mail.ru Group объявили об объединении своих экосистем общей учётной записью. Пользователи смогут заходить в сервисы компании с помощью VK Connect.

Она создана на базе технологий соцсети, но использовать её можно и без профиля в ней. VK Connect объединяет все настройки учётной записи в едином личном кабинете, который уже доступен во «ВКонтакте», а также появится в других сервисах, где есть вход через единую учётную запись.