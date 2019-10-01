https://static.news.ru/photo/4e50cbc0-e432-11e9-8225-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

«ВКонтакте» анонсировала платформу для образовательных марафонов. Она позволит авторам бесплатно размещать на ней курсы, которые пользователи смогут проходить в любое время.

Мы хотим, чтобы новая платформа не ограничивалась только академическим сообществом. Любой создатель контента — от учёного до администратора паблика — сможет сделать свой марафон. Зачем им это? Для самых разных задач. Преподавателям вузов и школ — чтобы разместить дополнительные материалы для учеников, бизнесу — завоевать доверие клиентов, авторам онлайн-курсов — расширить аудиторию, — сообщила директор по развитию бренда работодателя «ВКонтакте» Ирина Шубина.

Создание проектов будет происходить в привычных статьях «ВКонтакте»: марафоны могут пополняться уже опубликованными или эксклюзивными материалами (подкастами, видео или текстами), а также заданием для проверки знаний в конце каждой главы.

Платформа также представит создателям статистические данные о проекте, включая количество просмотров и прохождений, переходов в сообщество и на сторонние ресурсы, а также число участников, которые прошли каждую главу. Пользователям, желающим изучить курс, не придётся переходить на сторонние сайты и дополнительно регистрироваться.

До 1 ноября «ВКонтакте» будет проводить отбор первых авторов. Победители получат дополнительные бонусы в виде консультации по созданию марафонов, дополнительный рекламный бюджет и помощь в продвижении курсов. После запуска платформы опубликовать марафон сможет любой пользователь с публичной страницей.

Ранее News.ru рассказал, что «ВКонтакте» начала оповещать посетителей сообществ, посвящённых отказу от прививок. Пользователь, прежде чем зайти в определённые группы, увидит предупреждение о недостоверной информации на форуме.