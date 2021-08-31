Во «ВКонтакте» появился сервис для обмена письмами

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый сервис «VK Почта» для обмена письмами. Отмечается, что пользователи легко смогут настроить его под себя. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Новый сервис не станет заменой Почты Mail.ru: он получит лучшие разработки команды в создании почтовых сервисов и продолжит развиваться через интеграцию с мессенджером «ВКонтакте» и соцсетью, максимальную персонализацию, более смелые технологические решения для более молодой аудитории, — отметила вице-президент по экосистемным продуктам Анна Артамонова.

Новый сервис рассчитан на тех пользователей, которым нужна технологичная, современная и персональная почта для работы и учёбы. Так, люди смогут сортировать письма по мере важности и необходимости, отписаться от рассылки одним кликом и создавать умные ответы, которые будут работать при помощи машинного алгоритма.

Также пользователи смогут создать себе короткую и красивую почту с доменом @vk.com. Однако это преимущество будет доступно в течение месяца после запуска сервиса.

Чтобы зарегистрировать свою почту в мобильном приложении, нужно перейти во вкладку «Сервисы» и нажать на меню «VK Почта». Новый сервис доступен пользователям в мобильном приложении и в веб-версии.

Ранее стало известно, что пользователи «ВКонтакте» смогут скачивать и слушать музыку прямо в приложении без подключения к Интернету. Кроме того, алгоритмы музыкальных рекомендаций улучшатся и станут точнее.