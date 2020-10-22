В СКФО стартовал полуфинал конкурса «Цифровой прорыв»

https://static.news.ru/photo/7ebf16b6-1507-11eb-9b31-fa163e074e61_660.jpg Фото: РАЭК

В пятницу, 23 октября 2020 года в СКФО стартует полуфинальный онлайн-хакатон конкурса « Цифровой прорыв » – флагманского проекта президентской платформы « Россия – страна возможностей ». За выход в финал будут бороться 99 команд. Победители разделят между собой призовой фонд в 3 миллиона рублей, а лучшие разработки будут внедрены. Также все участники смогут получить оценку своих навыков от ведущих экспертов рынка и попасть на цифровую витрину лучших специалистов страны, которая будет доступна крупнейшим российским работодателям.

Заявку на участие в онлайн-хакатоне подали более 1000 разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и других специалистов IT-сферы из 41 региона России. Лидеры по количеству регистраций – Дагестан и Ставропольский край.

В течение 48 часов в режиме нон-стоп участники будут разрабатывать цифровые продукты по 6 кейсам от партнеров конкурса. Успешно пройти испытания конкурсантам помогут трекеры и ведущие специалисты информационных технологий и бизнес-эксперты. В числе направлений – совершенствование системы трудоустройства молодых специалистов, AI & Big Data, Digital, цифровая навигация, предиктивная аналитика и другие актуальные тематики. Защита проектов состоится в прямом эфире.

«Все задачи и решения «Цифрового прорыва» ориентированы на практическое применение. Наиболее популярный кейс на хакатоне в СКФО направлен на упрощение поиска работы недавними выпускниками вузов. Отмечу, что тема дистанционного образования, трудоустройства и профориентации вызывает отклик у участников уже не первый полуфинал, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – На хакатоне в СКФО также представлен кейс от одного из проектов нашей платформы – клуба Лидеров России «Эльбрус». Специалисты разработают платформу, которая позволит продолжать эффективную коммуникацию Лидеров России со школьниками и студентами после проведения лекций и мастер-классов, делиться с ними опытом и знаниями. Решение планируется к реализации в ближайшее время».

В прямом эфире конкурса запланирована обширная образовательная программа. Все желающие смогут присоединиться к полезным лекциям и мастер-классам про технологический бизнес, создание цифровых продуктов и карьеру в IT.

На хакатоне в СКФО мы предложили участникам сразу несколько задач, связанных с анализом данных, очень разных по сферам применения. Самый популярный из них — первый в истории «Цифрового прорыва» кейс по предиктивной аналитике в металлургии. Интеграция подобного решения станет настоящим прорывом для всей отрасли. Также команды автоматизируют расшифровку информации для электроэнергетики и разработают алгоритм, который будет определять тип ремонта по фотографии, – прокомментировал руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

На хакатоне участникам предстоит разработать информационный портал, который поможет талантливой молодежи из регионов СКФО строить успешную карьеру, по задаче от Северо-Кавказского федерального университета.

Для сообщества победителей конкурса «Лидеры России» – Клуба «Эльбрус» –специалисты разработают платформу, которая позволит продолжать эффективную коммуникацию Лидеров России со школьниками и студентами после проведения лекций и мастер-классов, делиться с ними опытом и знаниями. Это уже второй кейс непосредственно от платформы «Россия – страна возможностей» на региональных хакатонах.

Еще одна задача связана с цифровизацией промышленности. Участники помогут определять степень износа оборудования на производствах для его штатной безаварийной замены с помощью технологий машинного обучения. Постановщик задачи — управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг», ведущий мировой поставщик товарного чугуна и крупнейший в России производитель товарного кокса.

Решения участников помогут вовремя обнаружить поломки и на электрических подстанциях. Для ПАО «Россети» специалисты создадут алгоритмы для автоматической расшифровки информации о работе оборудования.

По задаче от «Почты России» командам предстоит разработать мобильное приложение для почтальонов, в которое они будут вносить актуальную информацию об адресах и новых объектах на местности. С помощью этих данных можно будет актуализировать картографические данные о самых отдаленных регионах страны.

Мы набрали хороший темп по поиску новых идей и работе с командами по итогам прошедших этапов. Уверен, что хакатон в Пятигорске станет не менее ярким с точки зрения креативности и технологичности решений, – прокомментировал руководитель отдела инновационного развития АО «Почта России» Тимур Мяльдзин.

Также участники хакатона разработают технологию на базе искусственного интеллекта для автоматического определения типа ремонта по фотографии – она поможет оптимизировать процесс оценки недвижимости. Кейс предоставила компания ООО «Финкейс».

В жюри конкурса: Инна Игнатович (Генеральный директор ООО «Экспертно-аналитические системы»), Аслангери Кумыков (Главный эксперт в ГБУ Аналитический центр Правительства Москвы), Константин Габисов (сооснователь акселерационной площадки AxelRose) и другие известные эксперты рынка.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», Газпромбанка, ПАО «Россети», ПАО Сбербанк, «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнёр конкурса – Mail.ru Group.

Информационными партнёрами конкурса выступают: NEWS.ru, Общественное телевидение России, Российская газета, Агентство экономической информации «Прайм», Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», Деловой журнал «Инвест-Форсайт», Информационное агентство «ФедералПресс», Информационное агентство REGNUM, Группа компаний ComNews. Инфраструктурный партнёр конкурса – РВК, HR-партнёр конкурса – кадровое агентство «Harwest».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

РАЭК была создана в 2006 году и на сегодняшний день объединяет более 100 игроков рынка электронных коммуникаций. В задачи РАЭК входит экспертиза, стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления, формирование отраслевых позиций, отстаивание интересов интернет-бизнеса, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие профессиональных компетенций специалистов в сфере интернет-технологий и многое другое.