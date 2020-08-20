В Сети появился архив с данными пользователей Instagram, TikTok и YouTube

https://static.news.ru/photo/7b36cb82-e321-11ea-8924-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/Global Look Press

База данных 235 миллионов пользователей Instagram, TikTok и YouTube появилась в Интернете. Об этом рассказал руководитель отдела киберзащиты компании Comparitech Боб Дьяченко.

Как сообщает телеканал «360», ссылаясь на Comparitech, большая часть — 192 млн записей, это данные пользователей Instagram. Кроме того, в базе находятся сведения о 42 миллионах аккаунтов из TikTok и почти четырёх миллионах из YouTube.

При этом доступны не только логины, имена и телефоны, но и контактная информация и изображения. Более того, есть статистика о подписчиках этих аккаунтов, включая средний возраст, пол, местоположение и количество лайков. В Comparitech заявили, что утечка может быть связана с компанией Deep Social, которая перестала функционировать.

В пресс-службе TikTok «360» сообщили, что компания выступает против технологии, когда данные страниц собираются сторонними пользователями Сети. При обнаружении таких попыток сервис обращается за правовой помощью.

Как ранее писал NEWS.ru, хакеры выставили на продажу в Даркнете утёкшие данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля. Как указал продавец, каждая строка, состоящая примерно из 1,1 млн и серий паспортов, оценивается в $1 оптом и в $1,5 в розницу.

При этом продавец указал, что сами по себе номера паспортов бесполезны, однако могут представлять интерес в связке с другими данными. Мошенник предлагает на основе номеров паспортов обновить уже имеющиеся у него базы данных, например, добавить туда имя, ИНН, СНИЛС и кредитную историю.