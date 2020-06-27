В Сети нашли патент Sony на режим «картинка в картинке» для PlayStation

https://static.news.ru/photo/9e3b4864-b898-11ea-9826-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global look Press

В Интернете обнаружился документ, патентующий режим, при котором на экране можно будет видеть сразу две картинки, принадлежащий компании Sony. Судя по описанию, режим «картинка в картинке» собираются использовать в консолях PlayStation.

Опубликован патент 25 июня, а всю документацию корпорация подала ещё в декабре 2019 года.

Пользователи смогут, судя по патенту, управлять режимом «картинка в картинке» с помощью кнопки PS на контроллере. Создана опция для того, чтобы геймер мог играть в игру и одновременно смотреть за прямой трансляцией от стримера.

Кроме того, режим позволяет переключаться между основным экраном и дополнительным, а также настраивать положение второстепенной картинки. Она может находиться в углу или занимать боковую часть дисплея — так на нём освободится место, например, для чата Twitch.

При этом это не первый патент, который опубликовала Sony за последнее время. До этого в Сети обнаружили документы для обновлённого интерфейса, агрегатора игровых новостей, а также робота-компаньона и голосового помощника PlayStation Assist.

Как писал NEWS.ru, ранее Sony Interactive Entertainment в сотрудничестве с компанией HackerOne запустила публичную программу PlayStation Bug Bounty. Специалисты по кибербезопасности и игроки получили возможность заработать деньги за поиск уязвимостей в консоли PlayStation 4 (PS4) и онлайн-сервисе PlayStation Network.