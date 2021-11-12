В России создадут голосового помощника для пенсионеров

Голосовой помощник для пенсионеров разрабатывают специалисты из Грозненского государственного нефтяного технического университета им. академика Миллионщикова. С его помощью пожилые люди смогут работать с электронными сервисами, компьютерами, а также вызывать экстренные службы, сообщает RT. Проект получил имя «Нина», и, как стало известно, он имеет ряд преимуществ перед аналогами.

В нашем продукте мы планируем реализовать эти функции. Сам сервис мы делаем интуитивно понятным, чтобы каждый пользователь, вне зависимости от возраста и состояния здоровья, смог в нём разобраться. Помощник просто будет вместо вас управлять компьютером с вашим голосом, — рассказали разработчики.

В числе возможностей «Нины» — написание под диктовку и распознавание речи с акцентом. Процесс подразумевает полное взаимодействие голосового помощника с компьютером, в том числе и вне дома.

Весомым плюсом является то, что система сможет анализировать самочувствие пользователя и при необходимости самостоятельно уведомит экстренные службы об ухудшении его состояния.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости избавиться от барьеров на пути развития технологий и искусственного интеллекта. По словам российского лидера, уже сегодня необходимо, чтобы технологии будущего работали на россиян, и для этого они должны быть доступны для каждого.