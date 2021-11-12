Путин призвал наращивать цифровую трансформацию в России

Президент РФ Владимир Путин во время международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости избавиться от барьеров на пути развития технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом российский лидер сообщил, выступая на заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Он отметил, что ИИ стал частью нашей жизни — сегодня это «точка притяжения для талантливых, творческих людей, готовых мечтать и добиваться поставленных целей», передаёт РИА Новости.

Нужно как можно быстрее убирать все явно избыточные барьеры на пути создания и внедрения передовых решений, в том числе в области искусственного интеллекта, формировать нормативную правовую среду, отвечающую уровню технического прогресса, — сказал он.

По словам российского лидера, уже сегодня необходимо, чтобы технологии будущего работали на россиян. Для этого нужно сделать их доступными для всех граждан.

Нам нужно повсеместно наращивать темпы цифровой трансформации и от отдельных экспериментов, пилотных инициатив в максимально короткие сроки прийти к запуску сквозных проектов внедрения искусственного интеллекта в тех сферах, которые определяют качество жизни человека, — отметил глава государства.

В связи с этим Путин призвал ещё раз внимательно проанализировать планы развития промышленности, социальной сферы, транспорта, связи, телекоммуникаций. Они должны быть тесно увязаны со стратегиями внедрения ИИ, подытожил российский лидер.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило программу цифровой трансформации в социальной сфере. В её рамках предстоит реализовать четыре проекта по поддержке граждан с целью улучшения качества жизни.