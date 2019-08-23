https://static.news.ru/photo/900d3766-c55a-11e9-adcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российская компания Ntechlab разработала новую технологию распознавания человека по силуэту. Благодаря разработке теперь можно будет отслеживать его перемещение по городу.

Как сообщил гендиректор компании Александр Минин, продукт будет готов в течение ближайших двух месяцев, после чего начнётся его тестирование в России и за рубежом.

Например, в центре города украли велосипед, камера далеко, и мы не увидели лица, но при этом видели силуэт. Тогда мы можем отследить, как далеко человек ушёл, составить его маршрут и проследить до точки, где есть камера, которая сможет распознать лицо, — цитирует Минина ТАСС .

Он отметил, что такая разработка может быть особенно востребована в Европе, где «достаточно жёсткое законодательство по хранению и обработке персональных данных и в целом негативное отношение к тому, что твое лицо могут распознать».

Как ранее писал News.ru, «Одноклассники» запустила сервис, позволяющий находить и добавлять друзей по фотографиям. Для того чтобы найти нового друга, пользователю достаточно сфотографировать его на камеру смартфона. Соцсеть сама с помощью технологии по распознаванию лиц находит человека и отправляет ему приглашение в друзья.