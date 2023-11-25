В РФ создали комплекс «Чистюля» для борьбы с БПЛА: что это, как работает В России разработали компактный антидроновый комплекс «Чистюля»

Фото: rostec

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал специальный антидроновый комплекс «Чистюля», который защищает бойцов от беспилотников, говорится на сайте корпорации. Что об этом известно?

Как «Чистюля» борется с БПЛА

Компактный комплекс «Чистюля» — это кейс весом до восьми килограммов, который имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели.

«Комплекс „Чистюля“ сконструирован в форме кейса размером 34*28*17 см. Устройство полностью подавляет каналы управления и навигации летательных аппаратов в радиусе до километра, а также блокирует передачу фото- и видеоданных с дрона. Изделие оснащено антеннами трех типов с раздельным управлением частотами, излучающими мощный всенаправленный импульс», — сообщает пресс-служба Ростеха.

Отмечается, что после включения «Чистюля» может формировать равномерный сигнал, перекрывающий верхнюю полусферу в радиусе до 1000 метров.

«Под воздействием „Чистюли“ дрон может упасть, зависнуть на месте либо вернуться на точку взлета. Это зависит от типа беспилотника и его настроек, а также удаленности БПЛА от комплекса и от станции управления», — объяснили в «Ростехе»

Также известно, что новый антидроновый комплекс питается как от сети, так и от встроенного аккумулятора, который позволяет ему работать примерно 100 минут.

«Комплекс „Чистюля“ отличается компактностью и легкостью — вес носимого комплекта не превышает 8 кг. Эргономические параметры и удобство эксплуатации изделия были подтверждены тактическими подразделениями в ходе применения устройства в полевых условиях», — заявил генеральный директор ЦНИИ «Циклон» Алексей Кравченко.

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Как модернизируют антидроновую систему «Серп»

16 ноября генеральный директор НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника» генеральный директор Сергей Скорых в ходе Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023 рассказал, что противодроновые системы семейства «Серп» вскоре получат возможность автоматически распознавать частоты каналов управления беспилотников.

«В настоящий момент специалисты „Вектора“ работают над тем, чтобы оснастить систему подавления комплексов „Серп-ВС6“ и „Серп-ВС5“ универсальным детектором, который позволял бы определять частотный диапазон канала управления и тем самым „упрощал“ и улучшал работу подавителя», — пояснил он.

Отмечается, что комплекс «Серп-ВС5» способен подавлять дроны на расстоянии до 5 км, работает на 360 градусах в пяти частотных диапазонах от 900 МГц до 5,8 ГГц и позволяет глушить одновременно несколько каналов связи.

«Одним из важных направлений петербургского предприятия Ростеха является разработка решений в области мониторинга, обнаружения, идентификации, сопровождения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов. Например, представленный недавно комплекс „Серп-ВС5“ обеспечивает защиту территории от БПЛА, в том числе от роя дронов, в радиусе до 5 км», — говорится на сайте госкорпорации.

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