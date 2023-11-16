Российские инженеры придумали, как усовершенствовать антидроновые системы В России антидроновые системы научат определять частоты управления чужих БПЛА

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Специалисты НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника» работают над разработкой возможности автоматического распознавания частот каналов управления беспилотников для противодроновых систем семейства «Серп», передает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Сергея Скорых. Он подчеркнул, что беспилотные аппараты и каналы управления постоянно развиваются, стимулируя улучшение противодроновых систем.

Сейчас специалисты «Вектора» активно работают над тем, чтобы «Серп-ВС6» и «Серп-ВС5» — комплексы подавления, были оснащены универсальным детектором для определения частотных диапазонов управления, упрощая и улучшая эффективность подавителя. «Серп-ВС5» имеет дальность подавления до 5 км, оперирует в 360-градусном радиусе в пяти частотных диапазонах от 900 МГц до 5,8 ГГц, способен блокировать несколько каналов связи одновременно. Это обеспечивает защиту объектов от одновременных атак нескольких беспилотников, включая нападения с разных направлений.

Ранее на совместном учении впервые применили ударный беспилотник «Муха». В ходе отработки практических действий расчет БПЛА получил координаты целей и нанес удар. По словам представителей Минобороны России, «Муха» способна нести полезную нагрузку массой около пяти килограммов и находиться в воздухе 30 минут. Кроме ударов по противнику, дрон может вести разведку, будучи оборудован камерой с 30-кратным приближением. Также дрон устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.