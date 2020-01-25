https://static.news.ru/photo/e1ba99c4-3f52-11ea-94ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новосибирские инженеры разработали механизм, который позволит собирать оборудование весом до 50 тонн для экспериментального термоядерного реактора ITER, который строят во Франции. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

Производя вращение и поступательное перемещение, этот производственный механизм передвигает различные объекты с одной позиции внутри реактора на другую, — цитирует сообщение ТАСС.

Механизм также выступает в роли каркаса, где помещаются оборудование и приводы. Они в состоянии вращаться на 90%. Конструкция может собирать порт-плаги. Это диагностические модули, которые должны защищать оборудование от потока нейтронов и снижать радиационный фон в зонах, где будут работать специалисты. Весит порт-плаг около 50 тонн.

nstu.ru

Первый порт-плаг для экспериментального реактора, строящегося во Франции, смонтируют специалисты Института ядерной физики имени Г.И. Будкера. Термоядерный реактор ITER должен будет воспроизвести физические реакции, происходящие на Солнце и других звёздах. Кроме того, он призван продемонстрировать возможность использования ядерного синтеза в качестве источника электроэнергии. В проекте принимают участие ЕС, США, Китай, Япония, Индия, Россия и Южная Корея.

Как писал NEWS.ru, ранее высший суд японского города Хиросима обязал компанию Shikoku Electric Power остановить работу третьего реактора АЭС «Иката» в префектуре Эхимэ.