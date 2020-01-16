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Высший суд японского города Хиросима обязал компанию Shikoku Electric Power остановить работу третьего реактора АЭС «Иката» в префектуре Эхимэ.

Таким образом, было удовлетворено требование ряда жителей, которые настаивали на том, что действующие стандарты безопасности не учитывают риски, возникающие при извержениях вулканов и землетрясениях. В частности, истцы подразумевают извержение вулкана Асо, находящегося в 130 км от станции.

В настоящее время реактор остановлен для демонтажа отработавших сборок смешанного ураново-плутониевого топлива МОКС и проведения необходимых проверок. Однако в связи с вердиктом суда запланированный на апрель перезапуск придётся отложить, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Канаде на атомной электростанции «Пикеринга» включилась аварийная тревога. Сигнализация срабатывает на АЭС, находящейся недалеко от Торонто, в случае какого-либо «инцидента». Сообщается также, что на данный момент никаких защитных действий не требуется.