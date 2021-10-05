«Украдут, продадут, сольют»: эксперт объяснила опасность сдачи биометрии

Президент группы InfoWatch Наталья Касперская посоветовала россиянам не сдавать биометрические данные. Свою рекомендацию в беседе с РИА Новости она объяснила тем, что неизвестно, как эти данные будут защищать.

Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят: как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии? — отметила Касперская.

Она видит основную опасность внедрения биометрии в неумении защищать и верифицировать эти данные.

Граждане сдают отпечатки пальцев и фото лиц, их лица снимают без их ведома и согласия на улицах, на транспорте, в офисах и торговых центрах, а потом такую информацию может кто-то слить, украсть, перехватить и использовать, — подчеркнула президент группы InfoWatch.

По её мнению, слитые данные позже могут всплыть, к примеру, в крупных сделках с недвижимостью или при управлении счётом в банке.

Ранее стало известно, что некоммерческая организация Internet Archive создала модель Интернета в 2046 году с помощью сервиса Wayforward Machine на основе прогнозов аналитиков и анализа текущих сетевых трендов. Версии сайтов в будущем будут запрашивать биометрию и оплату, а достоверность бесплатного контента не гарантирована. Twitter и многие другие социальные сети исчезнут, следует из прогноза Internet Archive.