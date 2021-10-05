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Internet Archive показал, каким будет интернет через 25 лет

16:24, 05 октября 2021
Internet Archive показал, каким будет интернет через 25 лет Фото: unsplash.com
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Некоммерческая организация Internet Archive продемонстрировала, каким может стать интернет в 2046 году. Его модель создал сервис Wayforward Machine по прогнозам аналитиков и на основе анализа текущих сетевых трендов. Об этом сообщает Live24.

Версии сайтов «в будущем» запрашивают биометрию и оплату, также указывается, что достоверность бесплатного контента не гарантирована. Twitter и многие другие социальные сети исчезнут, следует из прогноза Internet Archive.

Представители организации заявили, что их сервис поможет внимательнее взглянуть на проблемы Сети и их последствия. Так, особого внимания требуют цензура, государственное вмешательство в работу интернет-сервисов и их регулирование.

Ранее менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова оценила ущерб от сбоя в работе Facebook и других социальных сетей. Для российской экономики он составил около 70 млн рублей в час. При этом операторы связи в России почувствовали практически спонтанную DDoS-атаку от недоумевающих пользователей.

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