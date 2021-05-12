Учёные предложили способ зарядки электромобилей на ходу

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Вопрос доступности зарядных устройств является ключевым для владельцев электромобилей. Около 20% покупателей таких машин со временем возвращаются к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания из-за проблем с зарядкой. Группа учёных из Корнельского университета под руководством доцента кафедры электротехники и вычислительной техники Хуррама Африди разработала технологию, которая может решить эту проблему. Исследователи предлагают превратить дороги в беспроводные зарядные устройства. Детали инновационного подхода приводит издание Business Insider.

На автомагистралях будут полосы для зарядки, такие, как полосы повышенной загруженности. Если у вас заканчивается заряд батареи, вы переезжаете на полосу для зарядки. Система сможет определить, какая машина выехала на эту полосу, и позже пришлёт вам счёт, — рассказал Африди.

Предложенный учёными способ зарядки предусматривает оснащение дорог специальными металлическими пластинами, которые подключаются к линии электропередачи и высокочастотному инвертору. Пластины будут генерировать электрические поля, которые вступят во взаимодействие с парой металлических пластин, прикреплённых к днищу электромобиля. Машины таким образом смогут заряжаться прямо на ходу.

Для массового внедрения этой технологии необходимы значительные инвестиции — миллиарды, а возможно, и триллионы долларов. Разработкой уже заинтересовалась компания Toyota, которая намерена сотрудничать с учёными для создания механизма зарядки для электрических погрузчиков.

Ранее китайский производитель смартфонов Xiaomi объявил о создании дочернего предприятия по производству электромобилей. За 10 лет в компанию планируется инвестировать $10 млрд.