Учёные обнаружили опасность в развитии искусственного интеллекта

Создание искусственного интеллекта (ИИ) позволила человечеству сделать шаг в будущее, расширить степень компьютеризации и даже внедрить высокие технологии в повседневный быт. Несмотря на это у развития нейросетей есть и обратная сторона.
Оцифровка каждого аспекта человеческой жизни в итоге приводит к тому, что всё больше моделей из головы человека переносятся в компьютеры. Благодаря широкополосному интернету, облачным вычислениям, мобильным устройствам и другим технологиям человек способен собирать всё больше и больше данных обо всём на свете. Алгоритмы искусственного интеллекта как раз и позволяют ИИ создавать расширенный доступ к таким данным.
Как заявил математик Кэти Онил, с появлением ИИ привычные и знакомые алгоритмы начали видоизменяться и появились технические непрозрачности.
Имеются два фактора непрозрачности для ИИ. Они относятся к техническим и корпоративным особенностям. Первая: проблема «чёрного ящика» — учёные до сих пор не могут понять, как рассчитать, насколько взвешенное решение принимает компьютер под управлением нейросети. Этот вопрос играет важную роль при обработке заявок на оформление кредита, расчётов статистики и прогнозов.
Также серьёзными могут быть корпоративные особенности. Некоторые организации желают обладать одной структурой без использования локальной сети. Однако это может навредить безопасности и прозрачности обработки данных,
Учёные также не исключают, что со временем машины могут полностью заменить людей, создав высокий уровень безработицы, подтолкнув человечество к ужасным условиям выживания.
Ранее NEWS.ru писал, что искусственные аналоги мозга нуждаются в состоянии, напоминающем сон. Как отмечалось состояние, похожее на циклы сна, применялось для нивелирования нестабильности системы искусственного интеллекта, который занимается непрерывным самообучением.
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