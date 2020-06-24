Twitter атаковали аудиофайлы с порно

https://static.news.ru/photo/0c629fd4-b625-11ea-9b0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пользователи Twitter после запуска функции голосовых твитов начали публиковать аудио с порно. Об этом сообщило издание OneZero.

Отмечается, что спорный контент стал появляться из-за того, что в соцсети отсутствует функция распознавания речи. При этом он не помечается как «медиафайл деликатного характера», который Twitter ставит возле контента со сценами насилия. Лишь после запроса журналистов плашка на аудиофайл была добавлена.

Опрошенные изданием специалисты считают, что соцсеть не подготовилась к последствиям введения новой функции. Они опасаются ухудшения ситуации и появления запрещённых высказываний.

На любой новой платформе неизбежно появляются ксенофобские высказывания, ложная информация, угрозы и харрасмент. Поэтому когда вы представляете новую функцию, вы должны подумать о том, как будете бороться с этим, — заявила лектор Гарвардского университета Эвелин Доек.

Профессор университета Колорадо Кейси Финслер, в свою очередь, считает, что аудиоконтент нельзя регулировать так же, как текст или видео, поскольку с модерацией публичных голосовых сообщений возникают новые проблемы. К тому же сложно отличить крики, записанные во время преступления, от тех, что сопровождают съёмки порно.

Как писал NEWS.ru, инцидент с порно произошёл недавно и в Саратове. Там неизвестные включили порнографический ролик во время урока через сервис Zoom. В школе провели служебное расследование с целью установить, включил ли видео непристойного содержания кто-то из участников урока или всему виной компьютерный вирус. Установить это силами сотрудников учебного заведения не удалось, и заявление о произошедшем было передано в правоохранительные органы.