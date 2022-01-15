Тестирование сети 5G хотят провести в российских метро

Тестирование сети 5G намереваются провести в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Ростелеком уже направил в Госкомиссии по радиочастотам две заявки на выделение частот, сообщают «Известия».

Оператор намеревается провести эксперименты как на наземных станциях, так и под землёй, в столице для этого выбрана Кольцевая линия метро.

С точки зрения операторов, диапазон, который обобщенно можно охарактеризовать как 3,6 ГГц, оптимален для развертывания 5G. В крупных городах он дает оптимальное соотношение покрытия сетей и их емкости. При этом сети, работающие в этом диапазоне, строить дешевле, нежели в других рассматриваемых в РФ диапазонах, — цитирует газета руководителя проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадима Поскакухина.

По словам специалиста, использовать такие частоты для 5G в России проблематично. Обычно этот диапазон занимают средства спутниковой связи различного назначения. Разговоры о частичном допуске 5G к этим частотам идут уже несколько лет. Но окончательная договорённость по этому поводу пока не достигнута.

Ранее министерство связи Белоруссии обратилось в Минцифры РФ с просьбой провести координацию частот 700 МГц в приграничных района. Обращение связано с помехами от российских передатчиков цифрового телевидения, которые способны помешать развёртыванию сети связи пятого поколения (5G) на приграничных территориях Белоруссии.