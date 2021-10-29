Белоруссия попросила РФ уточнить использование частот из-за помех сетям 5G

Министерство связи Белоруссии обратилось в Минцифры РФ с просьбой провести координацию частот 700 МГц в приграничных района. Обращение связано с помехами от российских передатчиков цифрового телевидения, которые способны помешать развёртыванию сети связи пятого поколения (5G) на приграничных территориях Белоруссии. Об этом пишет газета «Известия».

Как сообщает издание со ссылкой на белорусское Минсвязи, помехи базовым станциям сети 5G могут вызвать проблемы в её развёртывании на расстоянии до 250 километров от границы с РФ. Диапазон частот 700 МГц в Белоруссии намерены освободить от телесигнала к концу 2021 года.

В свою очередь, в Минцифры РФ изданию подтвердили получение обращения от белорусского ведомства.

После того, как будет решён вопрос о переводе передатчиков цифрового ТВ на другие частоты, их освобождение займет полтора-два года, — рассказал замглавы ведомства Дмитрий Ким, не уточнив сроки принятия решения.

Эксперты отмечают, что проблема с передачей диапазона 700 МГц от ТВ к сотовой связи касается и российских операторов. Эти частоты были выделены в 2011 году для развёртывания сетей LTE. Операторы платят за их использование, но фактически запустить сети не могут.

К компании Tele2 подтвердили, что не используют частоты 700 МГц. В «Мегафоне» сообщили о хорошем покрытии диапазона. Обе компании подчеркнули, что данный диапазон хорошо подходит для строительства сетей 4G и 5G.

Ранее стало известно, что в России пересмотрят тарифы на трафик для сотовых операторов. С таким предложением компания «Ростелеком» обратилась к Минцифры. Последний раз стоимость тарифов менялась два года назад. Рост может составить 6,5%.