https://static.news.ru/photo/1a126820-cbe4-11e9-b983-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пользователи Telegram смогут скрывать номер своего телефона, в том числе от тех, кто внесён в список их контактов. Такая опция должна появиться после обновления мессенджера в течение нескольких дней.

Нововведение позволит протестующим в Гонконге скрывать свою личность от китайских спецслужб, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

В настоящее время Telegram позволяет узнать телефонный номер пользователя, если он есть в списке контактов. Некоторые протестующие в Гонконге считают, что власти использовали общую базу номеров, добавляли их в список контактов и проверяли номера в протестных чатах.

Источник агентства полагает, что Telegram нашёл доказательства того, как власти Гонконга и Китая могли таким способом узнать личности протестующих. Обновление мессенджера позволит пользователям отключать сопоставление по номеру телефона.

Как писал News.ru, разработчики программного обеспечения из Гонконга ранее опубликовали информацию о баге в мессенджере Telegram. Они предупредили, что приложение может быть опасным для координации протестов, поскольку из-за уязвимости продукта спецслужбы могут получить номера телефонов и идентифицировать пользователей.