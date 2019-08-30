Пользователи Telegram смогут скрывать номер своего телефона, в том числе от тех, кто внесён в список их контактов. Такая опция должна появиться после обновления мессенджера в течение нескольких дней.
Нововведение позволит протестующим в Гонконге скрывать свою личность от китайских спецслужб, пишет
В настоящее время Telegram позволяет узнать телефонный номер пользователя, если он есть в списке контактов. Некоторые протестующие в Гонконге считают, что власти использовали общую базу номеров, добавляли их в список контактов и проверяли номера в протестных чатах.
Источник агентства полагает, что Telegram нашёл доказательства того, как власти Гонконга и Китая могли таким способом узнать личности протестующих. Обновление мессенджера позволит пользователям отключать сопоставление по номеру телефона.
Как писал News.ru, разработчики программного обеспечения из Гонконга ранее опубликовали информацию о баге в мессенджере Telegram. Они предупредили, что приложение может быть опасным для координации протестов, поскольку из-за уязвимости продукта спецслужбы могут получить номера телефонов и идентифицировать пользователей.