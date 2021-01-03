Структура Роскосмоса создаст первый беспилотный трамвай

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Входящий в состав Роскосмоса Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) в 2022 году планирует создать первый беспилотный трамвай.

Техническое задание готово. Комплектующие нам понятны. Осталось закупить и применить. Мы его сделаем в 2022 году, скорее всего, но там длительные испытания будут, потому что система будет настраиваться и дорабатываться, — рассказал ТАСС гендиректор завода Роман Новиков.

Год назад Роман Новиков говорил о том, что удалось согласовать организацию трамвайного движения на территории космодрома Восточный. УКВЗ планировал создать для этих целей и обслуживать специальные пятисекционные низкопольные трамваи.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отмечал, что на базе этого проекта могут быть созданы также и беспилотные городские трамваи.

Ранее NEWS.ru писал, что в России разрабатывают многофункциональный робототехнический комплекс радиационной, химической и биологической защиты МРК-РХБЗ. Робототехнический комплекс можно будет применить в случае возникновения аварий на различных опасных объектах, а также в военных целях.

В состав комплекса войдут наземные роботизированные платформы, а также беспилотные летательные аппараты.