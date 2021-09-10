Стало известно, когда запустится производство гаджетов на российском чипе

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Массово производить устройства на микропроцессоре «Скиф» начнут в 2023 году. «Скиф» — первый российский чип, который создан для мобильных устройств. Об этом сообщает РБК.

«Скиф» можно использовать в планшетах, смартфонах, «умных» камерах и робототехнике. Разработчик НПЦ «Элвис» сопоставляет производительность устройств на его основе с iPhone 6 и iPad Air.

Гендиректор НПЦ «Элвис» Антон Семилетов считает, что гаджеты будут пользоваться спросом из-за ограничений, которые вводятся на использование иностранной аппаратуры при наличии отечественных аналогов.

Интересуются чипом около 100 российских компаний. В ICL намерены выпустить первые планшеты к середине 2022 года. В «БайтЭрг» собираются презентовать первые серийные образцы к концу 2022-го, а массовое производство обеспечить к концу 2023-го.

Как утверждает президент ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности «Доверенная платформа» Андрей Тихонов, появление первого специализированного процессора для мобильных устройств — «настоящий прорыв для индустрии».

В перспективе заинтересоваться планшетами и смартфонами на базе «Скифа» могут госорганы, предприятия с госучастием, крупные заказчики, которым требуется высокий уровень безопасности, — сказал Тихонов.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев пообещал обеспечить российских учителей планшетами к 2024 году.