Сбербанк создал нейросеть для определения диагноза по записям в медкарте

https://static.news.ru/photo/c80d0bc8-ca72-11ea-ac70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Специалисты Сбербанка создали модель искусственного интеллекта, которая по записям электронной медицинской карты пациента определяет три наиболее вероятных диагноза из 265. До конца года систему в виде пилотных проектов внедрят в нескольких российских регионах.

При создании модели использовались современные методы глубокого обучения и беспрецедентная выборка более чем из одного миллиона пациентов, которые за почти 15 лет совершили четыре миллиона визитов в поликлинику, — сообщили в Сбербанке.

Результаты ИИ сравнили с диагнозами, поставленными семью опытными врачами, и выяснилось, что в 70% случаев система правильно выбрала три наиболее вероятных заболевания. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что эта система поможет врачу при построении гипотез о диагнозе.

Как писал NEWS.ru, почти две трети медицинских учреждений в 2019 году столкнулись с утечкой персональных данных своих пациентов. Цифровизация развивается быстрыми темпами, и системы безопасности с трудом поспевают за ней. Исследователи предрекают, что в скором времени проблем с утечкой данных в медучреждениях станет ещё больше. Явление носит глобальный характер. Специалисты делают ставку на грядущую цифровизацию экономики в стране, обучение персонала медучреждений базовым методам киберзащиты и повышение уровня информационной гигиены в целом.