Россиянам рассказали об импланте, который позволит слепым видеть

Фото: unsplash.com

Американские учёные создали прототип гибкого термометра. Благодаря своей гибкой конструкции в будущем это устройство специалисты планируют использовать в умной одежде и в мягких роботах. В зависимости от материалов сенсор может измерять температуру в диапазоне от 200 до минус 100 градусов по Цельсию, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Science.

Большинство компонентов, которые сейчас используются в современных датчиках, нельзя скручивать и растягивать. Новое изобретение состоит из электролита, электрода и диэлектрического материала, разделяющего их. При изменении температуры ионное облако меняет свою...