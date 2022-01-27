Россиянам рассказали об импланте, который позволит слепым видеть

В России разрабатывают нейроимплант ELVIS, который позволит слепым людям видеть контурное изображение окружающего мира, рассказал директор лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов. Он подчеркнул: доклинические испытания на обезьянах показали хороший результат, пишет «360».

Мы делаем систему, которая позволит слепым людям видеть. Картинка с камеры будет передаваться напрямую в мозг незрячих людей. На фундаментальном уровне это уже проверено и работает, — рассказал Кулешов.

Принцип работы импланта строится вокруг взаимодействия человеческого мозга с электрическим током: если этот орган вместе со зрительной камерой стимулировать разрядом тока, человек в сознании увидит вспышки света. При этом если стимулировать несколькими электрическими окончаниями, выстроенными в одну линию, то человек увидит вспышки света, напоминающие линию. По словам Кулешова, если сложить несколько тысяч таких электродов, то человек сможет увидеть примерное изображение окружающего мира.

Ранее в Швеции изобрели вживляемый в руку микрочип, на котором можно хранить документы, в том числе COVID-паспорта. Процедура полностью обратима и не требует специального приложения на телефоне. Разработчики утверждают, что имплантированный чип сможет прочитать любое устройство, использующее протокол связи ближнего поля (NFC).