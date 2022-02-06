Россия восстановила утерянные чертежи двигателя НК, используемые в Ту-160

Россия восстановила чертежи двигателя НК-32, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на аналитиков китайского издания Sohu. Они были утеряны после распада СССР. Двигатель отличался тем, что совмещал в себе ракетный и реактивный принципы создания тяги, был надёжным и компактным.

Такой двигатель использовался на сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160, который мог совершать высотные и маловысотные дозвуковые и сверхзвуковые крейсерские полёты. Однако после утраты в 1993 году чертежей двигателей НК, производство бомбардировщиков пришлось приостановить, сообщает издание.

Восстановление Россией чертежа двигателя НК-32 является хорошей новостью для военной промышленности страны, — отмечают китайские эксперты.

В 2007 году был создан двигатель для газотурбовоза ГТ1 - НК-361. В нём использовалась турбина двигателя НК-32, и сам процесс разработки позволил восстановить часть технологий, необходимых для выпуска уникального авиадвигателя. Это позволило не только возобновить производство Ту-160, но и ускорить темпы строительства стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения.

Сейчас создание перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) рассматривается Россией в качестве национального приоритетного проекта. Как предположили китайские специалисты, двигатель НК-32 будет использован в ПАК ДА. Это приблизит страну к созданию бомбардировщика-невидимки, так как после восстановления чертежей вопрос с двигателем решён.

Ранее стало известно, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала на предварительные испытания стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М «Белый лебедь». Его оснастили новыми двигателями НК-32-02.