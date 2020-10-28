Разработчикам Cyberpunk 2077 угрожают смертью из-за задержки игры

https://static.news.ru/photo/bb2de8d0-1902-11eb-ba75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cyberpunk 2077/twitter.com

Ведущий дизайнер игры Cyberpunk 2077 Анджей Завадский сообщил, что разработчикам стали приходить сообщения с угрозами смертью.

Он обратился к геймерам в Twitter и попытался успокоить разозлённых поклонников. Хочу затронуть одну вещь в отношении задержки Cyberpunk 2077. Я понимаю, что вы злитесь, разочарованы и хотите высказать своё мнение по этому поводу. Однако посылать разработчикам угрозы смертью абсолютно недопустимо и просто неправильно. Мы такие же люди, как и вы, — написал Завадский.

I want to address one thing in regards of the @CyberpunkGame delay.

I understand you're feeling angry, disappointed and want to voice your opinion about it.

However, sending death threats to the developers is absolutely unacceptable and just wrong. We are people, just like you. — Andrzej Zawadzki (@ZawAndy) October 27, 2020

Вечером 27 октября создатели Cyberpunk 2077 объявили, что перенесли релиз на 10 декабря 2020 года. Этот перенос стал третьим с начала года, а последней датой выхода — 19 ноября.

Компания CD Project RED в своём объявлении объяснила, им нужно больше времени для тестирования игры на различных платформах. Оставшееся до выхода игры время команда потратит на патч первого дня, который должен пофиксить ошибки и улучшить общее качество игры.

Как писал NEWS.ru, польские разработчики потратили на Cyberpunk 2077 более $120 млн.