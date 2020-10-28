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Разработчикам Cyberpunk 2077 угрожают смертью из-за задержки игры

12:45, 28 октября 2020 16
Фото: Cyberpunk 2077/twitter.com
Ведущий дизайнер игры Cyberpunk 2077 Анджей Завадский сообщил, что разработчикам стали приходить сообщения с угрозами смертью.
 
Он обратился к геймерам в Twitter и попытался успокоить разозлённых поклонников. Хочу затронуть одну вещь в отношении задержки Cyberpunk 2077. Я понимаю, что вы злитесь, разочарованы и хотите высказать своё мнение по этому поводу. Однако посылать разработчикам угрозы смертью абсолютно недопустимо и просто неправильно. Мы такие же люди, как и вы, — написал Завадский.
 
Вечером 27 октября создатели Cyberpunk 2077 объявили, что перенесли релиз на 10 декабря 2020 года. Этот перенос стал третьим с начала года, а последней датой выхода — 19 ноября.

 
Компания CD Project RED в своём объявлении объяснила, им нужно больше времени для тестирования игры на различных платформах. Оставшееся до выхода игры время команда потратит на патч первого дня, который должен пофиксить ошибки и улучшить общее качество игры.
 
Как писал NEWS.ru, польские разработчики потратили на Cyberpunk 2077 более $120 млн. 
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