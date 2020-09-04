Польские разработчики потратили на Cyberpunk 2077 более $120 млн

Польские разработчики CD Projekt RED вложили в создание игры Cyberpunk 2077 более $120 млн за 2020 год.
Из отчёта компании следует, что с 1 января по 30 июня расходы компании на создание компьютерных игр составили $121 млн. Таким образом, эти средства ушли на разработку главного проекта CD Projekt RED в этом году — Cyberpunk 2077,
В компании сообщили, что игра выйдет на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Предварительная дата релиза назначена на 19 ноября 2020 года.
Отмечается, что релиз игры уже переносили два раза.
Как писал NEWS.ru ранее, в новую игру Cyberpunk 2077 не смогут поиграть пользователи Windows 8. Это связано с тем, что игра будет работать только на DirectX 12. Как сообщил ведущий графический программист Марчин Голлент, в компании решили использовать DirectX 12 по двум причинам: это стандартный API для платформ Xbox и DirectX Raytracing (трассировка лучей в режиме реального времени).
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