Qualcomm представила обновленный процессор Snapdragon 768G

https://static.news.ru/photo/8048a088-9398-11ea-9a06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Qualcomm/facebook.com

В понедельник Qualcomm показала свой обновлённый процессор для смартфонов Snapdragon 768G.Он является более производительной версией одного из самых мощных мобильных процессоров в среднем классе 765G. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Общая производительность обновлённого чипа стала на 10% больше, чем у предшественника. Но это не всё, чем может удивить 768G. Также новый процессор получил ряд особенностей флагманских чипов. Это делает его незаменимым для игровых смартфонов.

Новый чипсет получил полную поддержку технологии Snapdragon Elite Gaming, которая включает в себя возможность работы с дисплеями, частота обновления которых составляет 120 Гц, а также поддержку графических библиотек Vulcan 1.1, десятибитного HDR и многое другое, — рассказали в Qualcomm.

Новый чипсет также может обновлять драйверы графической подсистемы по воздуху посредством Google Play, чем до этого могли похвастаться лишь флагманские процессоры.

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