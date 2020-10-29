Путин: РФ не будет копировать схемы регулирования Интернета у других стран

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Власти России не намерены вводить меры по регулированию данных в Интернете по примеру других стран и рассчитывают создать свой собственных механизм, заявил на форуме «Россия зовёт!» президент РФ Владимир Путин.

Мы не планируем следовать каким-то уже сложившимся схемам. Если вы сказали, хотим мы китайскую схему, связанную с защитой данных, или европейскую, — у нас будет российская, — сказал он.

Президент добавил, что любые меры по защите персональных данных россиян в Сети будут вводиться очень аккуратно, чтобы не подрывать саму концепцию доступа к информации через Интернет.

Я сейчас не буду говорить об окончательных решениях, мы думаем над этим. Но запретительных мер, которые бы свели на нет саму идею, мы, конечно, внедрять не намерены, — отметил Путин.

Ранее NEWS.ru писал, что жители России стали чаще ограничивать доступ детей в Интернет.