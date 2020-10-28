Россияне стали чаще ограничивать доступ в Сеть для детей

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Взрослые граждане России в последнее время стараются всё больше ограничивать для своих детей свободный доступ в Интернет. К такому выводу в результате проведённого опроса пришли специалисты исследовательского холдинга «Ромир».

Исследование показало, что 68% родителей выступают за ограничения доступа в Сеть для детей. Создание второго аккаунта для отслеживания действий ребёнка в Интернете считают приемлемым 56% респондентов. Против запретов и ограничений выступают всего лишь 16% опрошенных взрослых. Однако приблизительно такое же количество родителей считают, что их ребёнок вообще не должен пользоваться смартфоном.

Доктор социологических наук Андрей Милехин заметил, что на детскую психику в Сети оказывают влияние дезинформация, деструктивные сообщества и огромное количество негативного контента.

Это повышает уровень тревоги. В этой ситуации надо отдать должное родителям, которые предприняли меры по обеспечению информационной безопасности детей, — приводит слова Милехина сайт холдинга.

Специалисты подчеркнули, что уровень опасения родителей в связи с присутствием их детей в Мировой Паутине за год резко вырос. Многие взрослые негативно относились к тому, что ребёнок постоянно имел доступ к гаджетам во время действия режима самоизоляции. Поэтому теперь они хотят минимизировать количество часов, которое дети проводят в онлайне.

Как ранее писал NEWS.ru, новые слова женского рода, которыми предлагается обозначать профессии, например «авторка», «дипломатка» или «организаторка» вызвали отрицательное отношение у 58% опрошенных жителей России. Среди тех, кому они попадались, только 7% сказали, что феминитивы им нравятся. Такие данные приводятся в опросе Фонда «Общественное мнение».