Большинству россиян не нравятся новые феминитивы

https://static.news.ru/photo/19450e7c-1862-11eb-af9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые слова женского рода, которыми предлагается обозначат профессии, например «авторка», «дипломатка» или «организаторка» вызвали отрицательное отношение у 58% опрошенных жителей России. Среди 30: из тех, кому они попадались, только 7% сказали, что феминитивы им нравятся. Такие данные приводятся в опросе Фонда «Общественное мнение».

Опрос про русский язык проводился с 9 по 11 октября по телефону среди 1000 взрослых респондентов.

При этом каждый пятый респондент уверен, что правила русского языка должны меняться и отражать изменения в разговорной речи. И если в декабре 2013 года с этим были согласны только 10% опрошенных, то сейчас против каких-либо изменений правил выступают 74% россиян (в 2013 году - 59%).

Что касается СМИ, то ошибки и опечатки в устной речи заметили только 21% респондентов, в 2013 году таких было 15%. 63% респондентов ответили, что замечают ошибки редко (против 36% 17 лет назад).

Кроме того, процент тех, кто не считает, что журналисты не ошибаются в русском языке снизился с 40% в 2013 году до 13%. При этом ошибки журналистов раздражают 23% россиян, а 58% относятся к ним безразлично.

Вообще у окружающих ошибки в речи или на письме часто замечают 48% опрошенных, редко - 44%. Спокойно к этим ошибкам относятся 66%, раздражаются - 24%.

В школе уроки русского любили 72% россиян, не любили - 18%.

Свою устную речь не могут считают грамотной 26% опрошенных, письменную - 28%, и по 70% россиян считают себя грамотными как в речи, так и на письме. Чтобы уточнить правила или поправить себя, часто залезают в словари 17% респондентов, редко - 71%, никогда так не делают 10% опрошенных.