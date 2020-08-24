Пользователи Zoom пожаловались на сбои

https://static.news.ru/photo/c614274c-e616-11ea-84e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Zoom Video Communications подтвердила поступление жалоб от пользователей на сбои в работе сервиса видеоконференций.

По данным пресс-службы компании, жалобы связаны с отсутствием возможности зайти на сайт сервиса, а также начать видеоконференции и вебинары или присоединиться к ним.

Мы разбираемся и будем сообщать новую информацию по мере поступления, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Zoom Video Communications.

Zoom-конференции обрели особую популярность во время пандемии коронавируса. После введения режима самоизоляции многие перешли в формат онлайн-встреч.

Как писал NEWS.ru, 22 августа пользователи приложения от Сбербанка сообщили о сбоях в работе системы. В частности, клиентам стали недоступны ряд операций и переводы денежных средств с карты. Также пропала возможность оплаты услуг и внутренних переводов валюты между собственными счетами.