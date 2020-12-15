Пользователи жалуются на сбои в работе WhatsApp, YouTube и Telegram

https://static.news.ru/photo/cd88734c-3f68-11eb-a7a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Global Look Press

Проблемы в работе WhatsApp, YouTube и Telegram наблюдаются у пользователей из ряда стран мира, в том числе России.

Так, на сбои в WhatsApp чаще всего жалуются пользователи из Испании, Франции, Италии, Германии, Бельгии и Великобритании, а также из Мексики, Бразилии, Аргентины и Перу. В России наиболее часто о неполадках заявляют жители Москвы.

Около 96% жалоб связаны с невозможностью подключиться к серверу, ещё 3% касаются сбоев в работе веб-сайта.

Неполадки фиксируются и в работе видеохостинга YouTube. У 61% пользователей не проигрываются видеоролики, 34% испытывают проблемы при загрузке веб-сайта, 4% не могут зайти на свою страницу видеохостинга.

О сбоях говорят пользователи Telegram по всему миру. Из них 86% не могут подключиться к сервису, а 13% — отправлять сообщения, передаёт Downdetector.

Ранее NEWS.ru писал, что «Ростелеком» полностью восстановил работу сетей после неполадок, рассказали журналистам в пресс-службе компании. 15 декабря 2020 года пользователи пожаловались на проблемы с доступом к некоторым сервисам.