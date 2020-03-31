Почта Mail.ru добавила защиту от фишинговых сообщений о коронавирусе. Сервис при помощи антиспам-фильтров сможет бороться с сообщениями от интернет-мошенников, маскирующихся под ВОЗ и другие медицинские организаций.
Злоумышленники активно используют ситуацию с коронавирусом, отправляя письма с мерами, которые людям следует принимать, чтобы не заразиться, а также с ссылками на фишинговые сайты. Там пользователям предлагают поделиться персональными данными или перевести средства на помощь пострадавшим от заболевания.
По словам разработчиков, все инструменты безопасности приведены в режим повышенной готовности. В то же время сервис также повысил вознаграждение за обнаружение багов в почтовых системах безопасности. Максимальная награда за одну уязвимость поднята с 20 до 35 тысяч долларов.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Mail.ru запустил проект «Лица Победы», единый архив фотографий времён войны с встроенными технологиями распознавания лиц. Как заявили в компании, это первый в мире цифровой архив времён войны, задействующий технологии машинного обучения.
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