https://static.news.ru/photo/a1cd572e-732e-11ea-b9fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Почта Mail.ru добавила защиту от фишинговых сообщений о коронавирусе. Сервис при помощи антиспам-фильтров сможет бороться с сообщениями от интернет-мошенников, маскирующихся под ВОЗ и другие медицинские организаций.

Злоумышленники активно используют ситуацию с коронавирусом, отправляя письма с мерами, которые людям следует принимать, чтобы не заразиться, а также с ссылками на фишинговые сайты. Там пользователям предлагают поделиться персональными данными или перевести средства на помощь пострадавшим от заболевания.

По словам разработчиков, все инструменты безопасности приведены в режим повышенной готовности. В то же время сервис также повысил вознаграждение за обнаружение багов в почтовых системах безопасности. Максимальная награда за одну уязвимость поднята с 20 до 35 тысяч долларов.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Mail.ru запустил проект «Лица Победы», единый архив фотографий времён войны с встроенными технологиями распознавания лиц. Как заявили в компании, это первый в мире цифровой архив времён войны, задействующий технологии машинного обучения.