Обновление Windows оставит пользователей без привычного браузера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обновление операционной системы Windows 10 от 14 февраля сделает невозможным запуск веб-бразуер Internet Explorer на большинстве персональных компьютеров, сообщает американский портал The Verge. Заменой должен стать браузер Microsoft Edge, который работает на современной архитектуре Chromium (с открытым исходным кодом).

По его данным, Internet Explorer продолжат поддерживать устройства, адаптированные для нужд китайского правительства, а также машины пользователей клиентской программы LTSB.

По утверждению компании, Internet Explorer на данный момент не является «программой для повседневной работы».

Корпорация Microsoft завершила поддержку операционной системы Windows 8.1 10 января 2023 года. Система продолжает работу, однако ее пользователям больше не будут предоставляться техническая помощь и обновления программного обеспечения.

Кроме того, в России с 1 января стали обязательными к предустановке на отдельные виды техники приложения «Яндекс.Браузер», «ВКонтакте», «Госуслуги», «Одноклассники», «2ГИС». Ранее правительство утвердило перечень программного обеспечения из РФ и стран ЕАЭС, обязательного к предустановке с 2023 года.