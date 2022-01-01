«ВКонтакте» и «Госуслуги» стали обязательны к предустановке на гаджеты «ВКонтакте» и «Госуслуги» стали обязательны к предустановке на отдельные виды техники в РФ

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В России с 1 января стали обязательными к предустановке на отдельные виды техники приложения «Яндекс.Браузер», «ВКонтакте», «Госуслуги», «Одноклассники», «2ГИС». Об этом сообщает РИА Новости. Ранее правительство утвердило перечень программного обеспечения из РФ и стран ЕАЭС, обязательного к предустановке с 2023 года.

Помимо названных, в перечень обязательных для установки на смартфоны и планшеты вошли «Яндекс Диск», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой помощник «Маруся», «Новости Mail.ru», мобильная платежная система Mir Pay, антивирус «Лаборатории Касперского» Kaspersky Free, книжный сервис «ЛитРес» и приложение-каталог российских программ для смартфонов и планшетов AppList и ряд других.

На компьютеры и ноутбуки будут также устанавливать «Яндекс Браузер», «МойОфис», Kaspersky Free, на Smart TV — Rutube, VK Video, онлайн-кинотеатры, а также приложения «Первого канала», НТВ и «Смотрим».

Ранее стало известно, что магазины стали продавать услугу установки на смартфоны недоступных приложений, например, банковских. Она стоит до двух тысяч рублей. Представители торговых сетей отмечают высокий спрос на услугу, в нее входит установка неограниченного количества приложений. Пользователь при этом авторизуется самостоятельно, в частности, вводит свои банковские данные. После этого сотрудник магазина переносит или устанавливает приложение, используя надежное ПО.

Также сообщалось, что домашний интернет и телевидение в России в 2023 году может подорожать на 10–15%. Отмечается, что причиной увеличения стоимости услуг станет увеличение рост цен на телекоммуникационное оборудование. По мнению экспертов, еще одной причиной стало колебание курсов валют.