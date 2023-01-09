Microsoft завершит поддержку Windows 8.1 с 10 января

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Операционная система Windows 8

Корпорация Microsoft завершит поддержку операционной системы Windows 8.1 с 10 января 2023 года, сообщается на сайте компании. Система продолжит работу, однако ее пользователям больше не будут предоставляться техническая помощь и обновления программного обеспечения.

Напомним, что 10 января 2023 года поддержка Windows 8.1 закончится, после чего техническая помощь и обновления программного обеспечения больше не будут предоставляться, — сообщается на сайте.

Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft вновь открыла российским пользователям доступ для скачивания Windows на официальном сайте компании. Установить можно как последнюю версию Windows 11, так и Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7. IT-эксперты предположили, что это связано с корректировкой политики корпорации по отношению к россиянам, которые уже купили Windows.

IT-эксперт и главный разработчик Kremlin.ru Артем Геллер пояснил, что это решение вызвано желанием не потерять российский рынок, к чему склоняются и другие иностранные компании. По его словам, Microsoft важно поддерживать свои продукты в финансовом и репутационном смысле, сохраняя влияние и лояльность пользователей, в том числе и в России. К тому же, как указал специалист, на рынке уже появились альтернативные игроки, способные составить конкуренцию продуктам Microsoft и даже вытеснить их, что крайне невыгодно фирме.