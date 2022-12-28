Microsoft открыл доступ россиянам к скачиванию Windows

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корпорация Microsoft вновь открыла российским пользователям доступ для скачивания Windows. Страница софта загружается на официальном сайте компании без VPN, пишут «Известия».

По данным издания, установить можно как Windows 11 22H2, которая является самой последней версией, так и Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7. IT-эксперты подтвердили, что страница с загрузкой операционной системы действительно открывается в России и это связано с корректировкой политики корпорации по отношению к тем россиянам, которые уже купили Windows.

Также доступен «помощник по установке Windows», предназначенный для обновления ПО, и образ самой операционной системы для записи на DVD или USB-носитель.

Специалисты отмечают, что торрент-трекеры, используемые для доступа к ПО, небезопасны и могут, например, содержать вирусы, встроенные в образ СО. Сейчас загрузить программное обеспечение может любой пользователь, но без ключа его активировать не получится. Для российских пользователей из-за геоблокировки была затруднена возможность легальной переустановки ОС на новое устройство или при замене жесткого диска. При этом использование Windows частными лицами не подпадает ни под какие санкции.

Ранее сообщалось, что сразу несколько российских ретейлеров начали продавать OEM-версии (original equipment manufacturer — оригинальный производитель оборудования) операционной системы Windows. Официально они могут быть предоставлены только тем, кто занимается сборкой компьютеров.