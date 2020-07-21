Компания Nikon выпустила полнокадровую беззеркальную камеру Z5

https://static.news.ru/photo/1d0ac0a2-cb72-11ea-8fc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikon

Новая камера Nikon Z5 состоит из самых сильных сторон более дорогих моделей Z6 и Z7, однако стоит гораздо дешевле и проще в использовании.

Z5 — это полнокадровый беззеркальный фотоаппарат, который не сможет не порадовать покупателей своей стоимостью и техническими параметрами.

В нём установлен датчик CMOS, его разрешение составляет 24,3 Мп, а данные обрабатывает процессор Expeed 6.

От Z6 новинка взяла систему стабилизации изображения, которая компенсирует движение по пяти степеням свободы, а также гибридную систему автофокуса с 273 точками.

Корпус камеры сделан из поликарбоната, но от пыли защищён на самом высоком уровне. При этом на верхней панели нет вспомогательного экрана, а его место заняло колёсико выбора режимов.

Выдержка аппарата составляет 1/8000-30 с, диапазон светочувствительности равен ISO 100-51200, выдержка синхронизации — 1/200 с.

Серийную съёмку Z5 делает со скоростью 4,5 к/с и снимает видео 4К. Купить камеру можно будет уже в августе. Её точная стоимость пока что неизвестна.

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