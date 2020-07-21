На Ставрополье испытали вызывающую дождь установку

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В Ставропольском крае прошли первые испытания прибора, который нагревает облака и стимулирует выпадение осадков. Об этом сообщил Северо-Кавказский федеральный университет.

Там пояснили, что применять специальные реагенты для вызова искусственных осадков слишком дорого, поэтому на Ставрополье и в некоторых других регионах этот метод не используют постоянно.

В качестве альтернативы изучается возможность стимуляции роста облаков с помощью наземных мощных тепловых источников. Последние создают тепловую струю, которая воздействует непосредственно на существующие облака. Учёные уже провели первые испытания экспериментальной установки на полигоне в Будённовске, работа над проектом продолжается, — цитирует вуз РИА Новости.

Над созданием установки работали учёные из Нальчика, Москвы, ОАЭ и Ставропольского края. При этом, как уточнили в Северо-Кавказском университете, московские учёные создали прибор, а ставропольские коллеги произвели расчёты параметров струи.

В вузе пояснили, что для работы метода струя должна подняться до нижней границы конвективного облака на высоту примерно трёх-четырёх километров от земли, а её температура должна превышать температуру воздуха на 10–20 градусов. При этом допустимо и более значительное повышение температуры, однако воздух в струе тогда станет более сухим, а желательно всё-таки, чтобы он был влажным, рассказал профессор кафедры общей и теоретической физики СКФУ, специалист в области физики облаков и атмосферы Роберт Закинян.

Есть ещё одно важное условие. Чтобы струя достигла нижнего края облака, нужно задать ей скорость от 25 до 100 метров в секунду. В противном случае она рассеется в воздухе. Обеспечить такую скорость могут турбореактивные двигатели, как на самолётах, — пояснил Закинян.

Учёные при этом утверждают, что новый метод вызова дождя будет не таким дорогим, как привычный способ с реагентами.

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