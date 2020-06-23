Microsoft закроет стриминговый сервис Mixer

https://static.news.ru/photo/99f44076-b51e-11ea-9cf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0/wikimedia.org

Компания Microsoft объявила о закрытии стримингового сервиса Mixer. Его отключение намечено на 22 июля.

Как заявили в компании, расширение сообщества Mixer идёт не в том темпе, который наметили Microsoft и Xbox. Текущее положение платформы не позволяет масштабировать её так быстро и так активно, как это только возможно. Именно по этой причине Microsoft закрывает Mixer и переводит аудиторию на новую платформу.

Для этого компания объединилась с Facebook. Сообщество Mixer сможет перейти на Facebook Gaming, а стримеры и партнёры осуществят процесс на особых условиях. Последние сохранят за собой статус на новой платформе. Стримеры, участвующие в программе открытой монетизации Mixer, смогут участвовать в аналогичной инициативе Facebook.

После 22 июля сайт стримингового сервиса Microsoft начнёт перенаправлять пользователей на Facebook Gaming. Трансляции на Xbox One станут временно недоступны.

В августе 2019 года NEWS.ru писал, что стример Тайлер Блевинс, наиболее известный под псевдонимом Ninja, покинул Twitch и перешёл на Mixer. Через пару месяцев за ним последовал бывший профессиональный киберспортсмен Майкл Shroud Гржесик.