Microsoft закроет стриминговый сервис Mixer

Компания Microsoft объявила о закрытии стримингового сервиса Mixer. Его отключение намечено на 22 июля.
Как заявили в компании, расширение сообщества Mixer идёт не в том темпе, который наметили Microsoft и Xbox. Текущее положение платформы не позволяет масштабировать её так быстро и так активно, как это только возможно. Именно по этой причине Microsoft закрывает Mixer и переводит аудиторию на новую платформу.
Для этого компания объединилась с Facebook. Сообщество Mixer сможет перейти на Facebook Gaming, а стримеры и партнёры осуществят процесс на особых условиях. Последние сохранят за собой статус на новой платформе. Стримеры, участвующие в программе открытой монетизации Mixer, смогут участвовать в аналогичной инициативе Facebook.
После 22 июля сайт стримингового сервиса Microsoft
В августе 2019 года NEWS.ru писал, что стример Тайлер Блевинс, наиболее известный под псевдонимом Ninja, покинул Twitch и перешёл на Mixer. Через пару месяцев за ним последовал бывший профессиональный киберспортсмен Майкл Shroud Гржесик.
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