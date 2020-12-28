Microsoft выпустит новую версию Windows 10

https://static.news.ru/photo/1be901f4-48f7-11eb-b0d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine/imago stock&people/Global Look Press

Microsoft готовит новую версию операционной системы Windows 10 с приставкой X. ОС будет ориентирована на устройства с двумя дисплеями и складные гаджеты, а также будет совместима с классическими ноутбуками.

Ожидается, что новая версия выйдет в 2021 году. Одной из важнейших функций Windows 10X станет режим Modern Standby. С этой опцией система сможет возобновлять работу мгновенно, по нажатию кнопки питания или открытию крышки.

Кроме того, появится функция постоянного подключения, которая позволит приложениям работать в фоновом режиме даже в спящем режиме. Такая опция пригодится для приложения электронной почты, пишет Gizmochina.

Ранее сообщалось, что принцип обновлений операционной системы Windows 10 в 2021 году будет изменён. Теперь апдейты будут приходить на компьютеры не только с большими обновлениями. Помимо традиционных больших пакетов нововведений, которые пользователи традиционно получают дважды в год — весной и осенью, появится и новая система обновлений Experience Pack. Это будут модульные обновления с критически важными функциями для операционки.

Как писал NEWS.ru, декабрьское обновление операционной системы Windows 10 может привести к серьёзным проблемам на компьютере. После установки обновления у ряда пользователей появились проблемы в работе устройств, в том числе подтормаживания в простых задачах, скачки нагрузки на процессор. В отдельных случаях произошёл даже критический сбой в системе — «синий экран смерти».