Microsoft выпустила утилиту для восстановления удалённых файлов

https://static.news.ru/photo/9883e0c4-ba01-11ea-9db8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vishap TVplus/youtube.com

Компания Microsoft выпустила новую утилиту Windows File Recovery. С помощью неё пользователи Windows 10 смогут восстановить файлы, удалённые по ошибке.

Утилиту можно применить при работе с жёсткими дисками, USB-накопителями и SD-картами, но поддержка не распространяется на облачные хранилища и сетевые папки. Windows File Recovery поможет восстановить такие типы файлов, как MP3, MP4, PDF, JPEG, а также документы Word, Excel и PowerPoint.

Режим «По умолчанию» предназначен в основном для файловых систем NTFS. Он восстановит файлы с поврежденного диска или после того, как юзер отформатировал диск. Второй режим получил название «Подпись». Благодаря нему пользователь сможет восстановить определённых типов файлов в системах FAT, exFAT и ReFS.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft объявила о закрытии стримингового сервиса Mixer. Его отключение намечено на 22 июля.

Как заявили в компании, расширение сообщества Mixer идёт не в том темпе, который наметили Microsoft и Xbox. Текущее положение платформы не позволяет масштабировать её так быстро и так активно, как это только возможно. Именно по этой причине Microsoft закрывает Mixer и переводит аудиторию на новую платформу.