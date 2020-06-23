Мать Илона Маска опубликовала видео с сыном и внуком

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В Интернете появился ролик, которым поделилась мама основателя космической компании SpaceX, инженера и изобретателя Илона Маска. На кадрах, опубликованных в Instagram канадско-южноафриканской моделью Мэй Маск, бизнесмен держит на руках своего сына.

Гендиректор Tesla разговаривает с малышом, которого ему родила певица Клэр Элис Буше, более известная как Граймс. Теперь у Илона шестеро детей, а для матери мальчика он стал первым ребёнком. У 48-летнего Маска есть пять сыновей от брака с первой супругой — канадской писательницей Джастин Маск.

Родители дали ребёнку необычное имя — X Æ A-Xii. Ранее Граймс объяснила, что X — это неизвестная переменная, Æ — её «эльфийское написание» аббревиатуры Ai (любовь и/или искусственный интеллект), A-12 — разработанный для ЦРУ самолёт-разведчик. Граймс отметила, что он является предшественником её любимого самолёта SR-17. При этом сам Маск признался, что идея о столь необычном имени пришла в голову певице, но он её поддержал.

Как писал NEWS.ru, ранее Маск уступил покупателю $1 млн ради того, чтобы продать ему один из своих особняков в Лос-Анджелесе. В итоге сделка с недвижимостью принесла предпринимателю $29 млн.