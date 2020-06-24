Личные данные нескольких миллионов пользователей Telegram утекли в Сеть

https://static.news.ru/photo/24f842f6-b5da-11ea-81e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уникальные идентификаторы и никнеймы пользователей мессенджера Telegram обнаружились в базе на одном из форумов Даркнета.

База содержит около 900 Мбайт личных данных пользователей мессенджера, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал «Код Дурова».

В базе есть никнеймы пользователей, по которым можно узнать их номера телефонов и уникальные идентификаторы.

Такие базы <...> собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя. К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор, — приводит сообщение пресс-службы Telegram портал Lenta.ru.

Представители мессенджера отметили, что в 2019 году приняли меры, которые позволили обезопасить личные данные пользователей Telegram.

После сообщений из Гонконга мы добавили настройку «Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона». Эта настройка, хотя серьёзно затрудняет использование Telegram обычным пользователям (они становятся «невидимыми» даже для тех, кто знает их номер), позволяет диссидентам и активистам протестных движений полностью скрыть связь между их аккаунтом и номером телефона, — процитировали сообщение пресс-службы компании на портале.

Отмечается, что большинство пользователей (около 70%), чьи данные оказались в базе, — пользователи из Ирана, остальные — из России. Многие аккаунты уже не используются владельцами (приблизительно 60%). Однако представители Telegram затрудняются назвать точное число пользователей, чьи данные обнаружились в базе.

Как писал NEWS.ru ранее, замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин заявил, что одной из причин принятия решения о разблокировке мессенджера Telegram стала невозможность его блокировки. Он отметил, что на разблокировку мессенджера также повлияло то, что представители Telegram начали активно сотрудничать с властями в сфере борьбы с терроризмом и наркоманией в своей среде.