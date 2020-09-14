КС РФ не принял жалобу VPN-сервиса на блокировку ресурсов из-за Telegram

https://static.news.ru/photo/abe99682-f69b-11ea-9015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конституционный суд России отклонил жалобу владельца сервиса TgVPN о незаконности действий Роскомнадзора при блокировке ресурсов компании за доступ к Telegram.

Иностранная компания (Private Networks, LP, зарегистрирована в Эдинбурге) попыталась оспорить конституционность статей 153 и 154 Федерального закона РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сообщает «Интерфакс».

Заявитель уверен, что эти статьи противоречат Конституции РФ, так как из-за неопределённости формулировок могут быть применены к сервисам, которые не распространяют заведомо незаконную информацию, но позволяют пользователям получить доступ к ресурсам и сетям, заблокированным на территории России.

Конституционный суд не признал, что в статьях закона содержится неопределённость и положения закона не могут нарушать конституционные права заявителя.

Аналогичный иск TgVPN в 2018 году был отклонён Арбитражным судом Москвы.

Роскомнадзор в 2018 году потребовал заблокировать все IP-адреса Telegram после отказа его основателя Павла Дурова выдать коды для расшифровки переписок мессенджера спецслужбами. В 2020 году ведомство отозвало требование об ограничении деятельности Telegram в России.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскомнадзор раскритиковал позицию видеохостинга YouTube, заблокировавшего фильм Александра Рогаткина «Беслан» на территории России.