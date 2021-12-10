Крупнейший завод по производству вычислительной техники появится в Дубне

Крупнейший в России завод по производству вычислительной техники полного цикла Yadro Fab Dubnа начали строить в Дубне. Он откроется в 2023 году, сообщает телеканал «360».

Когда предприятие Yadro Fab Dubna будет запущено — а это случится через год, картина с производством российского железа поменяется. Серверы, системы хранения данных, производство печатных плат — цифры поменяются радикально, как и доля российских производителей на рынке, — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Он добавил, что Московская область и Дубна являются самым комфортным местом для инженеров и IT-специалистов. В свою очередь министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев назвал проект амбициозным и по сложности, и по срокам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв уведомил, что производство даст около 600 рабочих мест. По его словам, ОЭЗ «Дубна» — уникальная площадка технико-внедренческого типа в России.

Ранее финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев назвал микроэлектронику и оборудование из IT-сферы основой для глобального развития экономики России. Он порекомендовал российским властям развивать импортозамещение в этих областях, чтобы преодолеть зависимость от китайских поставщиков.